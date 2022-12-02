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Milli Savunma Bakanı Akar: Şehitlerimizin, gazilerin kanlarını yerde bırakmamakta kararlıyız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bizler şehitlerimizin, gazilerin kanlarını yerde bırakmamakta, yakınlarının gözyaşlarının hesabını sormakta kararlıyız. Bu hesap soruluyor ve yapılması gereken ne varsa Mehmetçik onu yapıyor." dedi.

Sarp Özer   | 02.12.2022
Milli Savunma Bakanı Akar: Şehitlerimizin, gazilerin kanlarını yerde bırakmamakta kararlıyız Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale Valiliğince, bir otelde düzenlenen programda şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Şehit aileleri ve gazilerle olmaktan duyduğu gururu belirten Bakan Akar, şehitlik ve gazilik unvanlarının önemine vurgu yaptı.

Şehitleri ve gazileri, vatanı, bayrağı için milletinin rahatı ve huzuru uğruna canını ortaya koyan kahramanlar olarak nitelendiren Akar, "Kahramanlarımızın yakınları bizler için çok önemlidir. Sizler başımızın tacısınız. Sizlerin yaptığı fedakarlık karşısında ne yapsak azdır. Hakkınızı ödeyemeyiz” diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkesinin ve milletinin güvenliği için yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini dile getiren Akar, şunları söyledi:

"En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. 40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından asil milletimizi kurtarmakta azimli ve karalıyız. İnşallah bunu da başaracağız. Milli ve manevi değerlerimize dayanarak, sizlerin sevgisi ve duasından aldığımız ilhamla terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Mücadelemiz artan şiddet ve tempoda büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor."

"Saygı konusunu gençlerimize devamlı hatırlatacağız"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısındaki en büyük payın sahibi olan şehit ve gazileri büyük bir minnet ve şükranla andıklarını belirten Akar, "Bu cennet vatanımızda bugün hayatımızı güven içinde sürdürüyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçlu olduğumuzu asla unutmayacağız. Şehitlerimize ve gazilerimize saygı konusunu gençlerimize devamlı hatırlatacağız." dedi.

Akar şöyle devam etti:

"İnsanlar mazisini, tarihini unuttuğu zaman büyük felaketlerle karşılaşıyor. Nereden geldik, nereye gidiyoruz bunların genç nesillere taşınması lazım. Bizler şehitlerimizin, gazilerin kanlarını yerde bırakmamakta, yakınlarının gözyaşlarının hesabını sormakta kararlıyız. Bu hesap soruluyor ve yapılması gereken ne varsa Mehmetçik onu yapıyor."

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