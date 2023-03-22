Dolar
19.04
Euro
20.55
Altın
1,948.44
ETH/USDT
1,782.00
BTC/USDT
28,415.00
BIST 100
5,001.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescid-i Aksa'da ramazan ayının ilk teravih namazı kılınıyor.
logo
Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna ve tahıl sevkiyatı ile Suriye'nin kuzeyi bağlamındaki konular ele alındı.

Mehmet Tosun  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna ve tahıl sevkiyatı ile Suriye'nin kuzeyi bağlamındaki konular ele alındı.

Görüşmede, küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan tahıl girişiminin uzatılmasındaki işbirliğinden duyulan memnuniyeti dile getiren Akar, tahıl sevkiyatının kesintisiz devamının önemine vurgu yaptı.

Bakan Akar, Türkiye'nin, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Suriye'nin kuzeyine değinen Akar, Türkiye'nin tek amacının, hudutların ve vatandaşların güvenliği ile daha fazla insanlık dramı yaşanmaması için terörle mücadele olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğinde başlayan görüşmelerin, bölgede ve Suriye'de barışa ve istikrara giden yolda ciddi katkılar sağlayacağına işaret eden Akar, bunun devamının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Milli Savunma Bakanı Akar, ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Rusya Federasyonu'nun desteği ve gösterilen dayanışmadan dolayı teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremden etkilenen 4 ilde, ilçe bazlı eğitim 27 Mart'ta başlayacak
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü
Vakıflar Genel Müdürlüğü depremden etkilenen illerde iftar ve sahur verecek
Depremzede fırıncıdan Hatay'da "asrın felaketi"nden etkilenenlere ücretsiz ekmek
Hataylı depremzedeler, bu ramazan teravih namazında tarihi camileri dolduramayacak

Benzer haberler

AB liderleri ekonomi ve Ukrayna ağırlıklı gündemle toplanıyor

AB liderleri ekonomi ve Ukrayna ağırlıklı gündemle toplanıyor

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü

Kuru yük gemisi Datça açıklarında karaya oturdu

Polonya geçen yıl Ukrayna'ya 6,4 milyar avroluk yardımda bulundu

Polonya geçen yıl Ukrayna'ya 6,4 milyar avroluk yardımda bulundu
Kremlin: Batı, Putin ile Şi'nin Moskova'daki görüşmelerine "düşmanca" tepki sergiledi

Kremlin: Batı, Putin ile Şi'nin Moskova'daki görüşmelerine "düşmanca" tepki sergiledi
Zelenskiy Bahmut cephesini ziyaret etti

Zelenskiy Bahmut cephesini ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet