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Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Savunma Bakanı Asif ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif ile görüştü.

Sarp Özer   | 21.05.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Savunma Bakanı Asif ile görüştü Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

İslamabad

Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Pakistan'daki temaslarına devam ediyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile dün Karaçi Tersanesi'ndeki Pakistan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi Badr'in denize indirilmesi törenine katılan Akar, daha sonra İslamabad'a geçti.

Bakan Akar, başkentteki programı kapsamında bu sabah Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif ile bir araya geldi.

Akar ve Asif arasındaki görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı, savunma sanayisinde iş birliği imkanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Akar tarafından Türkiye ve Pakistan arasındaki derin bağlara vurgu yapıldığı, iki ülke arasında askeri iş birliğinin daha da artırılmasının önemine değinildiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'nin Keşmir konusundaki desteğinin her vesileyle dile getirildiğinin ifade edildiği öğrenildi.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul da görüşmede yer aldı.

Bakan Akar, temasları kapsamında ayrıca Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa ile de bir araya geldi.

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