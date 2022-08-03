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Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Cavoli'yi kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Cavoli'yi kabul etti.

Enes Kaplan   | 03.08.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Cavoli'yi kabul etti

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Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Cavoli'yi kabul etti
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