Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Bauer ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer'i kabul etti.
Ankara
Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Bauer ile görüştü.
Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.