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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor
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Milli Savunma Bakanı Akar, komutanlarla sınırın sıfır noktasında incelemelerde bulunuyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Sarp Özer   | 08.05.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, komutanlarla sınırın sıfır noktasında incelemelerde bulunuyor Fotoğraf: Arif Akdoğan - AA

Ankara

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile hudut güvenliğine yönelik inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi.

Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, buradan sınırın sıfır noktasına hareket etti.

Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu'na gelen Akar, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu'dan hudut tekmili aldı.

Hudut Karakol Komutanı'na Türk bayrağını öperek emanet eden Akar, daha sonra tedbirlere ilişkin brifing aldı, gözetleme kulesine çıkarak hududu inceledi.

Akar ve beraberindeki komutanların hudut hattındaki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.

Bakan Akar'dan Mehmetçiğe sürpriz Anneler Günü kutlaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hududun sıfır noktasında vatan nöbeti tutan Mehmetçiğin annesini telefonla arayarak Anneler Günü'nü kutladı.

Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor.

Hudut güvenliğine yönelik alınan tedbirleri yerinde inceleyen Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu'na da gitti.

Brifingin ardından gözetleme kulesine çıkan Akar, burada nöbet tutan Mehmetçikten hudut tekmili aldı.

Araziye yönelik bilgi alan Akar, daha sonra askerlere annelerinin Anneler Günü'nü kutlayıp kutlamadıklarını sordu.

"Zamanım olmadı" cevabını alması üzerine Bakan Akar, karakol komutanına, askerlerin annesine telefon edilmesi talimatını verdi.

Ceyhun Maraşlı isimli askerin annesi ile görüşmesinin ardından telefonu alan Bakan Akar, "Aslan gibi delikanlı yetiştirmişsiniz, sizleri tebrik ediyorum. Vatanına, milletine büyük bir fedakarlıkla hudut hattında hizmet ediyor. Onunla ne kadar gurur duysanız azdır. Saygılarımızı sunuyor Anneler Günü'nüzü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Maraşlı’nın annesi de "Sizlerden Allah razı olsun. Telefonunuzla çok mutlu oldum. Ceyhun sizlere emanet, biliyorum ki o emin ellerde." diye konuştu.

Terhisine bir hafta kaldığını belirten bir diğer nöbetçi Özcan Harman'ın annesi ile de görüşen Bakan Akar, "Böyle bir delikanlıyı yetiştirdiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Buradan kuş uçurtmuyorlar." dedi.

Harman’ın annesi de Anneler Günü'nü kutlayan Bakan Akar’a teşekkür etti, telefonla görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


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