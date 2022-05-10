Dolar
15.21
Euro
16.07
Altın
1,862.18
ETH/USDT
2,394.20
BTC/USDT
31,849.00
BIST 100
2,489.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ankara’da Trans Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı Birliği Genel Kurulu Açılış Töreni’nde konuşuyor
logo
Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar, Kazakistanlı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksylkov ile bir araya geldi.

Sarp Özer   | 10.05.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, Kazakistanlı mevkidaşı ile görüştü

Ankara

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Orgeneral Jaksylkov, Bakanlığa gelişinde askeri törenle karşılandı.

Akar ve Jaksylkov'un daha sonra yaptığı görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Akar tarafından Türkiye ve Kazakistan arasındaki ortak tarihi değerlere vurgu yapıldı.

İki ülke arasında 2019'da imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının ilişkilere önemli bir yön çizdiğini belirten Akar, görüşmede askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayi konularında mevcut ilişkilerin artarak devam etmesinin önemini dile getirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'in başkenti Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın sürüyor
Pfizer'ın Kovid-19 hapı nükseden vakalar nedeniyle sorgulanıyor
Türkiye'de 1542 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti
Çin'de son 24 saatte 4 bin 333, Hong Kong'da 266 Kovid-19 vakası tespit edildi
Japonya, yabancı turiste yönelik Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya hazırlanıyor

Benzer haberler

Tokayev'in ilk Ankara ziyareti Türkiye ile Kazakistan ilişkilerinde yeni dönemin işareti

Tokayev'in ilk Ankara ziyareti Türkiye ile Kazakistan ilişkilerinde yeni dönemin işareti

Milli Savunma Bakanı Akar, Kazakistanlı mevkidaşı ile görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Kazakistan'ın Türkistan şehrindeki bir sokağa Adnan Menderes adı verildi

Kazakistan'ın Türkistan şehrindeki bir sokağa Adnan Menderes adı verildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan FETÖ uyarısı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan FETÖ uyarısı
Kazakistan Anayasası'nda Nazarbayev’in "kurucu cumhurbaşkanı" statüsü yer almayacak

Kazakistan Anayasası'nda Nazarbayev’in "kurucu cumhurbaşkanı" statüsü yer almayacak