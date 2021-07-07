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Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar, İspanya Savunma Bakanı Fernandez ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanlığı, "Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede, NATO ve AB'nin yanı sıra ikili ve Afganistan dahil bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi iş birliğine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu." açıklamasında bulundu.

Sarp Özer   | 07.07.2021
Milli Savunma Bakanı Akar, İspanya Savunma Bakanı Fernandez ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles Fernandez ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, İspanya Savunma Bakanı Fernandez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, "olumlu ve yapıcı" geçtiği belirtilen görüşmeye ilişkin, "NATO ve AB'nin yanı sıra ikili ve Afganistan dahil bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi iş birliğine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesine yer verildi.

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