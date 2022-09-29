Dolar
18.53
Euro
18.02
Altın
1,648.03
ETH/USDT
1,296.20
BTC/USDT
18,970.00
BIST 100
3,062.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar: Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarası, sığınağı, sözde komuta yeri vuruldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, iki gün önce hava harekatı ile 140 kilometre içeri girdi, Asos'ta teröristlere ait mağara, sığınak ve sözde karargahlarının bulunduğu 16 hedefi büyük bir başarıyla vurdu." dedi.

Sarp Özer   | 29.09.2022
Milli Savunma Bakanı Akar: Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarası, sığınağı, sözde komuta yeri vuruldu Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Şırnak

Bakan Akar, Şırnak'ta düzenlediği basın toplantısında, terörle mücadele yeni dönemin 24 Temmuz 2015'te İkiyaka Dağları'ndaki operasyonla başladığını hatırlattı.

Terör belasından asil milleti kurtarmakta kararlı olduklarını belirten Akar, "Terör örgütü PKK/YPG hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir." diye konuştu.

Terörist neredeyse hedeflerinde orasının yer aldığını vurgulayan Akar, "Başta Irak ve Suriye olmak üzere, tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına son derece saygılıyız. Suriyeliler, Iraklılar, bizim kardeşimiz. Onlarla sorunumuz yok. Bizim meselemiz teröristlerle. Biz teröristlerin peşindeyiz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu mücadele devam edecek." ifadelerini kullandı.

Pençe operasyonlarının sonuncusu Pençe Kilit'in büyük bir başarı, azim ve kararlılıkla devam ettiğini aktaran Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, iki gün önce de hava harekatı ile 140 kilometre içeri girdi, Asos’ta teröristlere ait mağara, sığınak ve sözde karargahlarının bulunduğu 16 hedefi büyük bir başarıyla vurdu, tahrip etti." bilgisini verdi.

Yapılan operasyonlarla "girilemez" denilen yerlere komandoların tek tek girdiğini ifade eden Akar, şunları söyledi:

"İster Irak’ın kuzeyinde adı PKK olsun ister Suriye’nin kuzeyinde adı YPG olsun bunların hepsi aynıdır, hepsi teröristtir. Bunlar, 85 milyon vatandaşımızın güvenliğine, birliğine, beraberliğine tehdit olan hainlerdir, alçaklardır. Türkler ve Kürtler kardeştir. Türkler ve Kürtler yüzyıllardır ekmeklerini beraber paylaştı, bu vatanı beraber kurup, ihya ettiler. Biriz, beraberiz, tek yumruk, tek yüreğiz. Bu vatanı beraber kurduk, beraber savunduk. Canımızı omuz omuza ortaya koyduk. Bunun farkında olalım. Teröristlerin arazide yapamadıklarını, aramıza fitne sokmak suretiyle birliğimizi beraberliğimizi bozmaya çalışanlar var. Bu konuda dikkatli olmamız gerekir."

Terörle mücadelede kararlılık mesajı da veren Akar, "Teröristlere kim destek verirse versin, arkasında kim olursa olsun mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi bir ruhla devam edecek." diye konuştu.

Bakan Akar, TSK'nin tüm faaliyetlerinde hem planlama hem icra safhalarında sivillere, tarihi, dini, kültürel yapılara, çevreye zarar vermemek için hiçbir ordunun göstermediği hassasiyeti gösterdiğini de kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz
"Demir Pençe" tugayında sancak töreni
İzmir'deki depremde yıkılan Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin davaya devam edildi
Sinop'ta üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Akar: Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarası, sığınağı, sözde komuta yeri vuruldu

Milli Savunma Bakanı Akar: Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarası, sığınağı, sözde komuta yeri vuruldu

Milli Savunma Bakanı Akar: Teröristlerin Mersin'deki saldırıyı Suriye’de organize ettiği bilgisine sahibiz

ABD'nin sözde terörle mücadelesinin kaotik yapısı

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye sınırları içinde tek bir terörist kalmaması için mücadele ediyoruz

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye sınırları içinde tek bir terörist kalmaması için mücadele ediyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet