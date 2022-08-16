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Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiliz mevkidaşıyla telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefon görüşmesi yaptı.

Ahmet Sertan Usul   | 16.08.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, İngiliz mevkidaşıyla telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik ve savunma sanayisinde iş birliği konuları ele alındı.

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