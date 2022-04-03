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Gündem, Rusya-Ukrayna Savaşı

Milli Savunma Bakanı Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov arasındaki telefon görüşmesinde Ukrayna'nın Maripol şehrinden yapılacak tahliye ve insani yardımların ulaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Sefa Şahin   | 03.04.2022
Milli Savunma Bakanı Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'la telefonda görüştü.

Maripol'den yapılacak tahliye ve insani yardımların ulaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Akar tarafından can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin ve sivillerin tahliyesi için insani koridorların açık tutulmasının önemi vurgulandı.

Bakan Akar, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmayı sürdüreceğini bir kere daha ifade etti.

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