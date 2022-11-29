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Milli Savunma Bakanı Akar, Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile telefonda görüştü.

Mümin Altaş   | 29.11.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ve Lecornu, telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.


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