Milli Savunma Bakanı Akar, Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile telefonda görüştü.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ve Lecornu, telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
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