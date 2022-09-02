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Milli Savunma Bakanı Akar, F-16 kokpitinde

Milli Savunma Bakanı Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi.

Sarp Özer   | 02.09.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, F-16 kokpitinde

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’ın da eşlik ettiği üçlü kol uçuşunda Akar, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile geldiği 1. Ana Jet Üs Komutanlığında Hava Kuvvetleri Komutanlığının 2022-2023 Eğitim Uçuş Eğitim Yılı'nın açılışını özel bir uçuşla yaptı.

Akar, uçuş için "Her zaman her yerde" parolasıyla görev yapan 113. Filo Komutanlığı'na geldi. "Ceylan" çağrı adına sahip Filo Komutanlığının personeli tarafından karşılanan Akar, daha sonra uçuşa yönelik "Ceylan Filo Lider Brifingi" aldı.

Uçuş brifinginin ardından Bakan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Gülan ile teçhizat odasına geçti.

Uçuş teçhizatlarını kuşanan Akar, önce uçak başına, buradaki son kontrollerin tamamlanmasının ardından ise F-16'nın kokpitine geçti.

Kontroller sonrasında Akar, F-16 savaş uçağı ile Ege Denizi'nin kuzeyinde üçlü kol uçuşuna liderlik ederek 2022-2023 Uçuş Eğitim Yılı'nın açılış uçuşunu gerçekleştirdi.

Çanakkale Boğazı üzerinden uçan Akar, Şehitler Abidesi'ni selamladı. Akar, burada "Ceylan 30" çağrı kodu ile koldaki diğer personele hitap ederek, "Başta Çanakkale’de yatan şehitlerimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimize layık olmaya çalışacağız, mücadelemize Çanakkale ruhu ile devam edeceğiz." diye konuştu.

Akar, bugüne kadar gerçekleştirdikleri başarılı görevlerden dolayı personeli kutlayarak, yeni uçuş yıllının da başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

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