Dolar
13.81
Euro
15.54
Altın
1,914.78
ETH/USDT
2,752.10
BTC/USDT
39,771.00
BIST 100
1,943.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında TSK komuta kademesinin katıldığı video konferans toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve sahadaki son durumun da değerlendirildiği bildirildi.

Sarp Özer   | 28.02.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar'ın talimatlar verdiği bildirilen toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve sahadaki son durumun da değerlendirildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 948 bin 397'ye çıktı
Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC aşısının hastaneye başvuruyu önlemede etkinliği çok yüksek
Üç büyükşehirde Kovid-19 vaka sayısı azaldı
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı

Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü

Türkiye ile Senegal arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı

Milli Savunma Bakanı Akar NATO toplantısı için Brüksel'e gitti

Milli Savunma Bakanı Akar NATO toplantısı için Brüksel'e gitti