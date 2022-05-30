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Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü

İkili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayisi konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Sarp Özer   | 30.05.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi ile görüştü.

Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Abu Dabi'de ilk olarak Savunma Bakanlığına gitti.

Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Al Bowardi tarafından karşılanan Akar, tören mangasını selamladı.

Samimi ve olumlu geçtiği öğrenilen görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayisi konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

BAE’nin Genelkurmay Başkanı’nın da yer aldığı görüşmede, Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer de hazır bulundu.

Görüşme sonrasında Bakan Akar, Wahat Al Karama Şehitliğini ziyaret etti. Anıta çelenk bırakan Akar, Şehitlik Özel Defteri’ni de imzaladı.

Akar'ın ziyareti, Türkiye'den BAE'ye bir savunma bakanının 15 yıl sonra yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

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