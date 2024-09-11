Dolar
34.00
Euro
37.49
Altın
2,517.72
ETH/USDT
2,338.60
BTC/USDT
56,977.00
BIST 100
9,419.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran'ın kabrini ziyareti sonrası Diyarbakır Valiliği’nde açıklamalarda bulunuyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, 'MeeTürkItaly' başlıklı panelde soruları cevaplıyorlar.
logo
Gündem

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Güney Kore'nin başkenti Seul'de temaslarda bulundu

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir dizi toplantıya katılarak temaslarda bulundu.

Faruk Hanedar  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Güney Kore'nin başkenti Seul'de temaslarda bulundu

İstanbul

Bakan Yardımcısı Alpay, 9-11 Eylül tarihlerinde yaptığı Güney Kore ziyareti kapsamında ülkenin başkenti Seul'de "Askeri Alanda Sorumlu Yapay Zeka Zirvesi", Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı Savunma Bakanları Toplantısı ve Seul Savunma Diyalogu'na katıldı.

Alpay, askeri yapay zeka teknolojilerinin geleceğini şekillendirmek açısından önemli bir platform olarak görülen "Askeri Alanda Sorumlu Yapay Zeka Zirvesi"nde de (REAIM) yaptığı konuşmada, yapay zekanın askeri alanda sorumlu ve etik kullanımına dikkati çekti.

Alpay, Türkiye'nin bu alandaki adımları ve katkıları üzerinde durarak, yapay zekanın kullanımının ulusal ve uluslararası güvenlik için stratejik bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin yapay zeka stratejisi çerçevesinde uluslararası işbirliğinin öneminin altını çizen Alpay, yapay zekanın askeri operasyonları dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu, ancak bunun sorumlu bir şekilde yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Yardımcısı Alpay, Seul'de Güney Kore Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı Savunma Bakanları Toplantısı ve Seul Savunma Diyalogu'na da katıldı.

Alpay, toplantıların marjında, çeşitli ülkelerin yetkilileriyle bir dizi ikili görüşme de gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü heyetini kabul etti
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza
Sosyal medya fenomenleri Candan kardeşlerin yargılanmasına devam edildi
Bakan Tekin: Bu eğitim öğretim yılında bazı yenilikleri hayata geçirdik
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Güney Kore'nin başkenti Seul'de temaslarda bulundu

Benzer haberler

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Güney Kore'nin başkenti Seul'de temaslarda bulundu

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Güney Kore'nin başkenti Seul'de temaslarda bulundu

Yapay zekanın askeri alanda güvenli kullanımı için insan kontrolünün sürdürülmesi gerektiği vurgulandı

Güney Kore, Kuzey'in insansız hava aracı tehditlerine karşı savunma sistemi kuruyor

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarı finalde

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarı finalde
Güney Kore ve ABD, ortak tatbikat yaptı

Güney Kore ve ABD, ortak tatbikat yaptı
Güney Kore'de, sahte cinsel içerikli görüntüler nedeniyle Telegram'a ön soruşturma açıldı

Güney Kore'de, sahte cinsel içerikli görüntüler nedeniyle Telegram'a ön soruşturma açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet