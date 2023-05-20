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Milli savaş gemileri Güney Asya’da boy gösterecek

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, milli teknolojilerini yurt dışında sergilemeye devam ediyor.

Furkan Gençoğlu  | 20.05.2023 - Güncelleme : 20.05.2023
Milli savaş gemileri Güney Asya’da boy gösterecek

İstanbul

STM’den yapılan açıklamaya göre, STM, Asya Pasifik bölgesinin en büyük savunma fuarlarından biri olan Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı’nda (LIMA) askeri deniz platformlarını Güney Asya ülkeleri ile buluşturacak.

LIMA Fuarı, Malezya'nın Langkawi adasındaki Mahsuri Uluslararası Fuar Merkezi’nde 23-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türk Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere, Ukrayna ve Pakistan Donanması için su üstü ve sualtı platformları inşa eden STM, 6 farklı deniz projesini Malezya’da görücüye çıkaracak.

Türkiye’nin ilk milli korvet projesi MİLGEM Ada Sınıfı, Türkiye’nin ilk milli fırkateyn projesi İ Sınıfı Fırkateyn, Pakistan Donanması için inşa edilen Denizde İkmal Tankeri (PNFT), STM standında yerini alacak. STM’nin kendi öz kaynakları ile başlattığı, Türkiye’nin ilk küçük boyutlu milli denizaltı projesi STM500, sürat-manevra gücü yüksek, satıhtan satıha güdümlü mermilerle hücum geliştirebilen STM MPAC Hücumbotu ve sahil güvenlik gemisi CG-3100 fuarda katılımcıların beğenisine sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Güney Amerika’dan Uzak Doğu’ya, 20’den fazla ülkede iş birlikleri, ihracat ve iş geliştirme faaliyetleri yürüttüklerini kaydetti.

Güleryüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Donanmaların su üstü ve denizaltı platformlarının, daha efektif görevler yapması için tasarım, inşa ve modernizasyon faaliyetleri kapsamında, ihtiyaca özel özgün ve esnek mühendislik çözümler üretiyoruz. Ülkemiz savunması için çıktığımız yolda, bugün mühendislik tecrübelerimizi ve teknolojilerimizi dost ve kardeş ülkelere de aktarıyoruz.

Güney Asya’nın önemli fuarlarından olan ve bu yıl 16.’sı düzenlenecek LIMA’da da, son derece modern tasarımlara sahip askeri gemilerimizle yerimizi alacağız. Dost ve kardeş ülke Malezya’nın denizlerdeki tüm ihtiyaçlarını, modern platformlarla hızlı şekilde karşılayabilecek tecrübe, mühendislik ve teknolojiye sahibiz. Asya Pasifik bölgesinde özellikle denizcilik alanında yeni iş birliklerine imza atmak istiyoruz."

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