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'Milli Mücadele Yolu'nu kanoyla geçen sporcular Sakarya'da mola verdi

İnebolu Kano Ekibi sözcüsü Keremhan Kara, "Balıkçı takalarıyla taşınan mühimmat rotasını izleyerek sıra dışı bir etkinliği canlandırmayı amaçladık." dedi.

Osman Nevtan Angün   | 02.06.2022
'Milli Mücadele Yolu'nu kanoyla geçen sporcular Sakarya'da mola verdi Fotoğraf: Osman Nevtan Angün/AA

Sakarya

Milli Mücadele döneminde İstanbul'dan Kastamonu'ya mühimmat taşıyan takaların rotasında kürek çeken iki kanocu, 480 kilometre yol kat ederek Türk bayrağını İnebolu sahiline ulaştıracak.

İstanbul Kabataş sahilinden 25 Mayıs'ta kanoyla açılan sporcular Keremhan Kara ve Ahmet Ergün, yolculuklarının 9. gününde Sakarya'nın Karasu ilçesine ulaştı.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş tarafından sahilde çiçekle karşılanan sporcular, taşıdıkları Türk bayrağını 9 Haziran'da Şeref ve Kahramanlık Günü'nün 101. yılını kutlayacak İnebolu'ya ulaştırmayı hedefliyor.

Kara, gazetecilere, İnebolu Kano Ekibi olarak 15 günlük rotada kürek çekerek yaklaşık 480 kilometre mesafe kat edeceklerini söyledi.

İnebolu ilçesine 9 Haziran'da varmayı planladıklarını aktaran Kara, "Kurtuluş mücadelesi döneminde İstanbul'dan İnebolu'ya balıkçı takalarıyla taşınan mühimmat rotasını izleyerek sıra dışı bir etkinliği canlandırmayı amaçladık." diye konuştu.

Karakaş, Kurtuluş Savaşı'nın Milli Mücadele ruhunu simgeleyen bu yolculuğu anlamlı bulduklarını dile getirerek, "Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şanlı Türk bayrağımızı Kastamonu'ya en iyi şekilde ulaştırmalarına destek vermek amacıyla kendilerini ağırladık. Yolculuklarında başarılar diliyoruz." dedi.

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