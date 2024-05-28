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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Mümin Altaş  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

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