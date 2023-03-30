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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Mehmet Tosun  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

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