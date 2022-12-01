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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 01.12.2022
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

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