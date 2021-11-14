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Milli Eğitim Bakanlığının fizyoterapist ve destek personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilecek fizyoterapist ve destek personelinin yerleştirme sonuçları belli oldu.

Orhan Onur Gemici   | 14.11.2021
Milli Eğitim Bakanlığının fizyoterapist ve destek personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Fizyoterapist ve destek personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları belli oldu. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarına 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli yerleştirme sonuçlarına 'http://pbs.meb.gov.tr/sonuc'dan ulaşabilirsiniz."

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