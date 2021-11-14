Milli Eğitim Bakanlığının fizyoterapist ve destek personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilecek fizyoterapist ve destek personelinin yerleştirme sonuçları belli oldu.
Ankara
Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Fizyoterapist ve destek personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları belli oldu. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarına 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli yerleştirme sonuçlarına 'http://pbs.meb.gov.tr/sonuc'dan ulaşabilirsiniz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.