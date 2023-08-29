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Milli Eğitim Bakanlığınca Zafer Bayramı'na özel kısa film hazırlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan kısa filmde, bir öğretmen ve öğrencisinin vatan sevgisi ve Milli Mücadele hakkında yaptıkları konuşmalar yer aldı.

Ahmet Sertan Usul  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
Milli Eğitim Bakanlığınca Zafer Bayramı'na özel kısa film hazırlandı

Ankara

MEB'in sosyal medya hesabından paylaşılan kısa filmin Kütahya Dumlupınar Şehitliği'ndeki çekimleri iki gün sürdü.

Kısa filmde sinema ve tiyatro oyuncusu Volkan Severcan'ın canlandırdığı öğretmen, küçük öğrencisine "toprak" üzerinden vatan sevgisini anlatıyor.

Öğrencisinin "Şehit ne demek?" sorusu cevaplayan öğretmen, şehitlikten aldığı bir avuç toprağı öğrencisine vererek, "Bu toprağı, senin vatanın yapmak için düşmanlara karşı durarak canını feda eden atalarındır şehit." ifadesini kullanıyor.

Öğretmen, öğrencisinin, "Bu toprağı kimseye vermemişler öyle mi?" sorusunu, "Toprak devletin temelidir. Hiç kimseye verilmez. Sen de elinde tuttuğun toprağı hiç kimseye vermeyeceksin, tıpkı şehit olan dedelerin gibi." sözleriyle yanıtlıyor.

Öğretmen, kısa filmin sonunda vatanın kurtuluşunu dile getirirken Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüne atıfta bulunarak düşman askerleri için "Geldikleri gibi gittiler." diyor.

"Zafer ve mücadele ruhunu yeni nesillere aktarmak hepimizin görevidir"

Bakanlığın paylaşımında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yılı kutlanarak, "Ecdadımızın mirası olan bu zafer ve mücadele ruhunu yeni nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Maarifimizin emektar öğretmenleri, unutmayın ki nice zaferler ve fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyetimizin yeni nesilleri sizin eseriniz olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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