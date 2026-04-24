Milli Eğitim Bakanı Tekin: Siber devriye faaliyetlerine daha fazla ağırlık vereceğiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda alınacak tedbirlere ilişkin Ankara'da basın toplantısı düzenledi.

Bakan Tekin: "Okul güvenliğini fiziki tedbirlerle dijital risk alanlarını da kapsayacak şekilde ele alıyoruz. Bu çerçevede siber devriye faaliyetlerine daha fazla ağırlık vereceğiz." açıklamasını yaptı.

Tekin, "Okullarımızın çevresinden giriş-çıkış düzenine, riskli durumlara erken müdahaleden kurumlar arası eşgüdüme kadar yeni çalışma modellerini ivedilikle devreye alıyoruz." dedi.