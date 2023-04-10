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Milli Eğitim Bakanı Özer, yerli ve milli otomobil Togg'u kullandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yerli ve milli otomobil Togg'u kullanırken kaydedilen görüntülerini paylaştı.

Selma Kasap  | 10.04.2023 - Güncelleme : 10.04.2023
Milli Eğitim Bakanı Özer, yerli ve milli otomobil Togg'u kullandı

Ankara

Bakan Özer, sosyal medya hesabından, Togg'u kullanırken çekilen görüntülerini paylaştı ve "Bakanlığımıza tahsis edilen milli gururumuz Togg'u bugün teslim alarak ilk sürüşümüzü gerçekleştirdik. Togg gibi nice dev projeyi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemize kazandırarak, çocuklarımız ve ülkemizin yarınları için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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