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Milli Eğitim Bakan Selçuk: Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz

Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk, "Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek." dedi.

Volkan Kaşik   | 05.07.2021
Milli Eğitim Bakan Selçuk: Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz

Gaziantep
Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk, "Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek." dedi.

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