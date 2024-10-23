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Millî Savunma Bakanlığı SAHA EXPO'da 2 ülke ile askeri sağlık anlaşması imzaladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Karadağ Savunma Bakanı Dragan Krapovic ve Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü imzaladı.

Abdulkadir Günyol  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Millî Savunma Bakanlığı SAHA EXPO'da 2 ülke ile askeri sağlık anlaşması imzaladı

İstanbul

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA EXPO'da fuara katılan konuk bakanlarla görüşmeler ve ikili anlaşmalar yaptı.

Bu kapsamda Bakan Güler, Karadağ Savunma Bakanı Dragan Krapovic ile Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü imzaladı.

Güler, daha sonra bir araya geldiği Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile de Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü'ne imza attı.

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