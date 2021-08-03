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Muğla'nın Milas ilçesinde rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen ve Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Milas'taki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Ali Ballı   | 03.08.2021
Milas'taki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Muğla

Muğla'nın Milas ilçesinin Türkevleri ve Ören mahallelerinde etkili olan yangın, şiddetli rüzgarla birlikte sitelere kadar ulaştı. Yangını kontrol altına alabilmek için ekipler yoğun mücadele veriyor.

Site sakinleri, alevlerin evlerine kadar ulaşması nedeniyle, evlerinin önünü ıslatıp eşyalarını alarak ayrıldı. Bölgede bulunan bazı işletmeler de ekiplerin ve bölgedeki vatandaşların destekleriyle yanmaktan son anda kurtarıldı.

Rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen ve Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğünün, Bodrum ilçesinde görevlendirdiği TOMA sayısının da 10'a yükseltildiği bildirildi.

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