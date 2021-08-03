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Milas'taki yangında evin balkonunda mahsur kalan kedi gazeteciler tarafından kurtarıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde, alevlerin sardığı sitedeki bir evin balkonunda mahsur kalan kedi kurtarıldı.

Ali Ballı   | 03.08.2021
Milas'taki yangında evin balkonunda mahsur kalan kedi gazeteciler tarafından kurtarıldı

Muğla

Beyciler Mahallesi'nden başlayıp, Bodrum ilçesindeki birçok mahallede de etkisini sürdüren yangın, Türkevleri ve Ören mahallelerine ulaştı.

Kuvvetli rüzgarla hızla yayılan alevler, mahalledeki bazı yerleşim yerlerini de tehdit etti.

Bir sitenin sakinleri, evlerinden ayrılmak zorunda kaldı.

Yoğun dumanların sardığı sitenin balkonunda mahsur kalan kediyi gazeteciler kurtardı.

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