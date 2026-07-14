Muğla Valisi İdris Akbıyık, Milas'ta devam eden orman yangınına ilişkin, "Otellerden 350, tatil sitesinden ise 770 olmak üzere toplam 1120 vatandaşımızı güvenli alanlara tahliye ettik." dedi.

Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale sürüyor Muğla Valisi İdris Akbıyık, Milas'ta devam eden orman yangınına ilişkin, "Otellerden 350, tatil sitesinden ise 770 olmak üzere toplam 1120 vatandaşımızı güvenli alanlara tahliye ettik." dedi.

Milas

Milas ilçesine bağlı Bozbük Mahallesi'nde de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Alevleri kontrol altına almak için havadan 8 uçak ve 10 helikopterle, karadan ise 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 293 orman yangın işçisiyle müdahale sürüyor.

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Yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunan ve koordinasyon çalışmalarını yerinde denetleyen Vali Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının dün saat 17.03 sıralarında başladığını belirtti.

İl genelinde 6 farklı yangınla mücadele edildiğini aktaran Vali Akbıyık, "O esnada Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz Ortaca ve Kavaklıdere'deki yangınlar dahil olmak üzere 3 farklı yangına aynı anda müdahale ediyordu. Bugün çıkan toplam 6 yangından diğer 5'i kontrol altına alındı. Buradaki mücadelemiz ise devam ediyor." dedi.

“1120 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edildi”

Hava sıcaklıklarının artması ve nem oranının yüzde 30'un altına düşmesinin yangının yayılmasında etkili olduğunu vurgulayan Vali Akbıyık, meteorolojik şartların önümüzdeki günlerde de hassasiyetini koruyacağını ifade etti.

Yerleşim yerlerine yönelik her türlü tedbirin alındığını belirten Vali Akbıyık, şunları kaydetti:

“Rüzgarın yönü, nem durumu ve arazi şartları yangının yayılmasında maalesef çok etkili. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına bölgedeki bir otel ve bir tatil sitesini tedbir amaçlı boşalttık. Otellerden 350, tatil sitesinden ise 770 olmak üzere toplam 1120 vatandaşımızı güvenli alanlara tahliye ettik. Ekiplerimiz gerekli tedbirleri alarak bölgede konumlandı, yangını durdurmaya çalışıyoruz.”

Yangının söndürülmesi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini dile getiren Vali Akbıyık, müdahalede yer alan araç ve personel sayılarına ilişkin, "Gündüz saatlerinde havadan 12 helikopter ve 8 uçakla yoğun bir müdahale gerçekleştirildi. Karadan ise müdahalemiz durmaksızın devam ediyor. Sahada şu an 11 dozer, 3 ekskavatör, 4 treyler, 62 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 29 su tankeri, 40 destek aracı, emniyet ve jandarmamıza ait 4 TOMA, 4 ambulans ve toplam 517 personelimiz görev yapıyor." ifadesini kullandı.

Yangın söndürme çalışmalarının tam bir seferberlik ruhuyla yürütüldüğünü kaydeden Vali Akbıyık, şöyle konuştu:

"Orman Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere AFAD, jandarma, emniyet teşkilatımız, termik santrallerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, Yatağan, Milas ve Didim belediyeleri ile MUSKİ, DSİ ve UMKE ekipleri sahada omuz omuza çalışıyor. Yeşil vatanımızı korumak için büyük bir mücadele veriyoruz. Yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma ekiplerimizin araştırması sürüyor. Milas'ımıza, Muğla'mıza ve ülkemize geçmiş olsun."

Kavaklıdere ve Ortaca'daki yangınlar kontrol altında

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Kurucuova Mahallesi yakınlarındaki sarp ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle 10 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

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Ortaca ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Havadan 2 helikopter, karadan ise arazözler, itfaiye araçları ve su tankerleriyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

İzmir'deki yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zirai alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yukarıkızılca Mahallesi Süvari Caddesi'ndeki zirai alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, su tankeri, 1 helikopter ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fotoğraf : İzmir Orman Bölge Müdürlüğü/AA

Alevler rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alana sıçradı.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında 3 hektar zeytinlik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangına bölgede tadilat çalışmasında kullanılan spiral makinesinden çıkan kıvılcımların neden olabileceği iddiasıyla 2 şüpheli, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.