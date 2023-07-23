Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Muğla
Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor https://t.co/ieZIwYtkiA pic.twitter.com/QbwdDFYpW4— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 23, 2023
Yangına, 4 helikopter, 8 uçak, 35 arazöz, 3 dozer, itfaiye ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.