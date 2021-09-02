Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Muğla
Kıyıkışlacık Mahallesi Gürçamlar mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.