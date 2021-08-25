Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Muğla
Bafa Mahallesi Danişment mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgeye bir helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
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