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Muğla’nın Milas İlçesinde ormanlık alandaki yangın Kemerköy Termik Santrali’ne yaklaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor.
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Gündem

Milas’ta tedbiren bazı sitelerdeki vatandaşların tahliyesine başlandı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Volkan Yıldız   | 04.08.2021
Milas’ta tedbiren bazı sitelerdeki vatandaşların tahliyesine başlandı Fotoğraf: Volkan Yıldız / AA

Muğla

Kıyıkışlacık ve Kızılağaç mahalleleri arasındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başladıktan sonra kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle tekrar yayılım gösterdi.

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına, müdahale ediliyor.

Jandarma ekipleri, bazı sitelerdeki vatandaşları tedbiren tahliye etmeye başladı.

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