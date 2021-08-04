Milas’ta tedbiren bazı sitelerdeki vatandaşların tahliyesine başlandı
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Muğla
Kıyıkışlacık ve Kızılağaç mahalleleri arasındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başladıktan sonra kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle tekrar yayılım gösterdi.
Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına, müdahale ediliyor.
Jandarma ekipleri, bazı sitelerdeki vatandaşları tedbiren tahliye etmeye başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.