MİKSEN Genel Başkanı Çiçek, Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ı ziyaret etti Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN) Genel Başkanı Avukat Fatih Sultan Mehmet Çiçek, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile görüştü.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği saldırıda 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, bazı kişilerin yaralandığı bildirildi.

MİKSEN'den yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yerel yönetimlerin karşı karşıya bulunduğu güncel meseleler, belediyelerde çalışma hayatına ilişkin uygulamalar, sosyal diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

MİKSEN Genel Başkanı Fatih Sultan Mehmet Çiçek, yerel yönetimlerin vatandaşlara sunduğu hizmetlerin niteliğinin artırılmasının, güçlü bir kurumsal yapı ve sağlıklı bir çalışma barışıyla mümkün olacağını ifade etti.

Çiçek, MİKSEN'in belediyelerin karşılaştığı hukuki, idari ve çalışma hayatına ilişkin süreçlerde çözüm odaklı bir anlayışla katkı sunmayı sürdürdüğünü belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel yönetimlerin başarısında istişare kültürünün, kurumlar arası işbirliğinin ve ortak aklın önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Özarslan, belediyecilik hizmetlerinde vatandaş odaklı yaklaşımın güçlendirilmesi adına, kamu kurumları, meslek kuruluşları ve sivil toplum temsilcileriyle kurulan yapıcı diyaloğun önemli katkılar sağladığını kaydetti.

Görüşmede, belediyecilik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlayacak ortak projeler, çalışma hayatına ilişkin güncel gelişmeler ve yerel yönetimlerin karşılaştığı hukuki ve idari süreçler de ele alındı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.