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MİA Başkanı Köse: Terör örgütünün kararı, Türkiye'nin terörle mücadele serüveninde en önemli dönüm noktasıdır

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, bölücü terör örgütü PKK'nın "silah bırakma ve fesih" kararına ilişkin, "Türkiye çok önemli bir badireyi geride bırakarak yeni bir döneme yelken açacaktır." ifadesini kullandı.

Abdullah Sarica  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
MİA Başkanı Köse: Terör örgütünün kararı, Türkiye'nin terörle mücadele serüveninde en önemli dönüm noktasıdır

Ankara

Köse, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama yaptı.

Köse, şunları kaydetti:

"Terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararı, Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir devam eden terörle mücadele serüveninde en önemli dönüm noktasıdır. Türkiye on yıllardır ayağına bağ olan ve ülkemizde kardeşlik iklimini zehirleyen çok önemli bir badireyi geride bırakarak yeni bir döneme yelken açacaktır. Türkiye'de güçlenecek olan barış ve güvenlik iklimi tüm bölgede istikrarın yeniden oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Fedakarlıkları ve kahramanlıkları ile ülkemizi bölünmekten kurtaran şehitlerimiz ve şehit yakınları ile çok kıymetli gazilerimiz bu sürecin en önemli kahramanlarıdır. Onların fedakarlıkları ülkemizin zor dönemlerde bir arada tutulmasını sağlamıştır."

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"Silahların gölgesinde siyaset yapma dönemi sona erdi"

"Terörsüz Türkiye" sürecinin başarılı olabilmesi için gece gündüz çaba harcayan, çok büyük riskler alan ve fedakarlıklar yapan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MİT Başkanı İbrahim Kalın, devlet ve hükümet yetkilileri ile siyasi parti temsilcilerine teşekkür eden Köse, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şüphesiz bu aşama on yıllara sari bir mücadele zemini üzerinde yeşermiştir. Artık silahların gölgesinde siyaset yapma dönemi sona ermiştir. Türkiye'nin demokratik olgunluğu açısından da yeni bir aşamaya doğru ilerlemekteyiz. Sürecin yeni aşamaları, yeni meydan okumaları da beraberinde getirecektir. Ancak sürecin ardındaki siyasi irade, devlet garantisi ve toplumsal destek bu meydan okumaların üstesinden gelmemizi sağlayacaktır."

"Barışın kaybedeni olmaz"

Bu sürecin meyvelerini vermesinin zaman alacağına, süreçte iniş çıkışların da olabileceğine işaret eden Köse, "Süreci bozmaya, sabote etmeye çalışan iç ve dış mihraklar da olacaktır. Ancak üzerinde mutabık kalınan istikamet ve barış ve istikrar vizyonu, 86 milyonun arzu ettiği huzur ve refah ortamına yakınlaştıracak çıkış yoludur. Barışın kaybedeni olmaz. Sırtından terör kamburunu atmış ve iç cepheyi güçlendirerek 'büyük Türkiye uzlaşısına' erişmiş bir Türkiye aynı zamanda dünya siyasetine çok daha güçlü ve dirençli bir aktör olarak çıkacaktır." açıklamasında bulundu.

MİA Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, yeni dönemin Türkiye için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

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