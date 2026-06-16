Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkan Yardımcısı Hakkı Uygur, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bu yılki NATO Zirvesi'nin oldukça önemli olacağını belirten Uygur, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve bölgedeki jeopolitik gelişmelerle NATO'nun daha fazla önem kazandığını söyledi.

Son dönemde NATO içindeki tartışmaların şiddetlendiğine dikkati çeken Uygur, şunları kaydetti:

Finansal yükün paylaşımı, Amerika Birleşik Devletleri'nin daha çok Asya-Pasifik'e yönelmesi ve Avrupa güvenliğinin Avrupalı müttefiklerce karşılanması konusu... Bütün bunlar Türkiye'nin rolünü çok daha fazla ön plana çıkardı. Bu kapsamda zirvenin Türkiye'de gerçekleşmesi, çok önemli tartışmaların Türkiye'de yapılması anlamına geliyor. Jeopolitik gelişmelerin de bu kadar ön plana çıkması, Türkiye gibi Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Karadeniz'de, Orta Doğu'da etkili olan bir ülkenin de ister istemez ön plana çıkması anlamına geliyor."

Türkiye'nin son yıllarda özellikle savunma ve istihbarat alanında çok ciddi ivme kazandığının altını çizen Uygur, "Son yıllarda Türkiye'nin istihbarat kapasitesi çok ciddi gelişim kaydetti. Benzer şekilde savunma sanayisinde önemli adımlar attı. Bütün bunlar Türkiye'nin gerek İttifak içinde gerekse bölgesel gelişmelerde göz ardı edilemeyecek bir aktör haline gelmesine yol açtı." diye konuştu.

"Ortak tehdit algısı güçlendi"

Uygur, değişim ve dönüşüme ayak uyduramayan organizasyonların kısa bir süre sonra varlıklarını kaybedeceğine işaret ederek, NATO'nun, her ne kadar Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne karşı kurulduysa da birtakım tartışmalara rağmen varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Terörizme karşı çok uluslu işbirliği konusunda teknoloji ve istihbarat paylaşımlarının NATO'nun canlılığını gösterdiğini belirten Uygur, şunları kaydetti:

"Ancak son yıllardaki gelişmeler NATO'nun dönüşümünü hızlandırdı. Bunda da şu sebebi görebiliriz, çünkü ortak tehdit algısı güçlendi. Hatırlayacak olursanız, geçmiş yıllarda bizim İttifak üyelerine anlatamadığımız birtakım milli güvenlik tehditlerimiz vardı ve bunlar bazı NATO üyeleri tarafından çok ciddiye alınmıyordu. Ancak şu an ortaya çıkan, özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ortaya çıkan tehdit, Rusya'nın Avrupa ülkeleri tarafından da çok ciddi bir güvenlik tehdidi olarak algılanmasına yol açtı. Ama hatırlayacak olursanız, Suriye krizinde biz, Rusya ile karşı karşıya geldiğimizde benzer tepkiyi NATO üyelerinden görememiştik. Hatta bir hava savunma sistemini dahi vermekte çekingen davranmışlardı. Bugün NATO değişiyor, dönüşüyor. Zaten ancak bu şekilde yeni şartlara ayak uydurabilir. Yoksa daha önce örneklerini gördüğümüz birçok uluslararası örgüt gibi anlamını yitirecektir."