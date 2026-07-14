Seval Ocak
14 Temmuz 2026•Güncelleme: 14 Temmuz 2026
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonları değil, stratejik kararların belirlendiği masalarda hak ettiği ağırlıkla bulunmaktır." dedi.
Bahçeli, 15 Temmuz’un hatırasını yaşatmak yalnızca geçmişe saygı değil, geleceğe karşı sorumluluk, devletimize karşı görev, milletimize karşı vefadır." ifadelerini kullandı.
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