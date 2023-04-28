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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'yle doğu ile batı arasında önemli bir bağ kurulmuştur

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Adana'nın iki yakası bir araya gelmiştir, kültürel bağ kuvvetlenmiştir, ticari hayat canlanmıştır, doğu ile batı arasında önemli bir bağ kurulmuştur." dedi.

Esin Işık  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'yle doğu ile batı arasında önemli bir bağ kurulmuştur Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Adana'nın iki yakasının bir araya geldiğini, kültürel bağın kuvvetlendiğini, ticari hayatın canlandığını, doğu ile batı arasında önemli bir bağ kurulduğunu söyledi.

Bahçeli, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı yoluyla katıldı. Bugün Türkiye'de hizmet kervanının yürüyen bölümünün birinin de Adana'da gerçekleştirildiğini belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki hizmet bütünlüğünün bir önemli parçası olan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılışıyla Adana'nın iki yakası bir araya gelmiştir, kültürel bağ kuvvetlenmiştir, ticari hayat canlanmıştır, doğu ile batı arasında önemli bir bağ kurulmuştur. O da ülkemizin birleştirici, bütünleştirici bir özelliğine çok yüksek bir katkı sağlamaktadır."

Bahçeli, Adanalılar adına Erdoğan'a ve köprünün yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

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