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MGK Bildirisinden: Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyecek

MGK Bildirisinde, "Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği, bunun için gereken her adımın kararlılıkla atılacağı hususu vurgulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Zafer Fatih Beyaz   | 01.12.2022
MGK Bildirisinden: Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyecek

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından açıklanan MGK Bildirisinde, "Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği, bunun için gereken her adımın kararlılıkla atılacağı hususu vurgulanmıştır." denildi.

"Diyalog tekliflerine kayıtsız kalan Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması faaliyetlerine son vermesini beklediğimiz vurgulanmıştır." ifadesi kullanılan bildiride, "Yurt içinde ve yurt dışında, azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler müzakere edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, "KKTC'nin TDT'ye gözlemci statüsünde kabulünden memnuniyet dile getirilmiş, diğer uluslararası kuruluşlarla ülkelerden benzer adımları beklediğimiz ifade edilmiştir." denildi.

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