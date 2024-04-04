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MGK Bildirisi: Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve destekçilerine hiçbir surette yer verilmeyecek

MGK Bildirisinde, bölgenin geleceğinde terör örgütleri ve destekçilerine yer verilmeyeceği, terör örgütlerini cesaretlendiren tüm aktörlerin, terörle irtibatlarını kalıcı şekilde ve gecikmeksizin kesmesinin önemine işaret edildiği kaydedildi.

Zafer Fatih Beyaz  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
MGK Bildirisi: Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve destekçilerine hiçbir surette yer verilmeyecek Fotoğraf: Mustafa Kamacı/A

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride, bölgenin geleceğinde terör örgütlerine ve destekçilerine hiçbir surette yer verilmeyeceğinin altının çizildiği vurgulanarak, "PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı ve temsilciliklerimizi hedef alan saldırılarının yakından takip edildiği belirtilmiştir. Terör örgütlerini cesaretlendiren tüm aktörlerin, terörle irtibatlarını kalıcı şekilde ve gecikmeksizin kesmesinin önemine işaret edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bildirisinde, uluslararası topluma, Gazze halkına, yardım kuruluşlarına yönelik saldırıların sona erdirilmesi, kalıcı barış çabalarına destek vermesi çağrısında bulunulduğu kaydedildi.

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