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Gündem

Metro seferleri saat 23.00 itibarıyla Taksim istasyonundan aktarmalı yapılacak

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda onarım çalışması nedeniyle saat 23.00 itibarıyla seferlerin Taksim istasyonundan aktarmalı yapılacağı duyuruldu.

İbrahim Halil Aktürk   | 25.10.2022
Metro seferleri saat 23.00 itibarıyla Taksim istasyonundan aktarmalı yapılacak

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızda onarım çalışması nedeniyle saat 23.00 itibarıyla seferlerimiz Taksim istasyonundan aktarmalı olarak yapılacaktır." bilgilendirmesine yer verildi.

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