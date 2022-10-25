Metro seferleri saat 23.00 itibarıyla Taksim istasyonundan aktarmalı yapılacak
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda onarım çalışması nedeniyle saat 23.00 itibarıyla seferlerin Taksim istasyonundan aktarmalı yapılacağı duyuruldu.
İstanbul
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızda onarım çalışması nedeniyle saat 23.00 itibarıyla seferlerimiz Taksim istasyonundan aktarmalı olarak yapılacaktır." bilgilendirmesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.