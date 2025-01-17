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Meteorolojinin fırtına uyarısı sonrası balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan fırtına uyarısı üzerine, Karadeniz'de avcılık yapan balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı.

Gökhan Gücüklüoğlu  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Meteorolojinin fırtına uyarısı sonrası balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı Fotoğraf: Gökhan Gücüklüoğlu/AA

Sinop

Orta Karadeniz’de saatteki hızının 75 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi balıkçı tekneleri kent limanına geldi.

Limanda bekleyişe başlayan balıkçı teknelerinin yanı sıra uluslararası taşımacılık yapan bazı yük gemileri de kentin güneyinde bulunan iç liman mevkisine demirledi.

Sinop Valiliğinden yapılan uyarıda ise deniz ulaşımında yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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