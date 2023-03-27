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Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı için kuvvetli zirai don uyarısında bulundu.

Merve Yıldızalp  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
Meteorolojiden zirai don uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte çarşamba gününden itibaren Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyılarında "hafif", Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde "kuvvetli", perşembe gününden itibaren ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da "hafif", Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında "kuvvetli" zirai don bekleniyor.

Zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunması, Genel Müdürlüğün il ve ilçeler için hazırladığı sıcaklık tahminlerinin dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

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