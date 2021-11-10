Meteorolojiden yurdun iç kesimleri için zirai don uyarısı
Yurdun iç kesimlerinde, gece ve sabah saatlerinde minimum sıcaklıkların düşeceği ve zirai don görüleceği uyarısı yapıldı.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugünden itibaren yağışlı ve bulutlu havanın yurdu terk etmesiyle, gece soğuması nedeniyle minimum sıcaklıkların düşmesi ve yurdun iç kesimlerinde, gece ve sabah saatlerinde don görüleceği tahmin ediliyor.
Uyarıda, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.