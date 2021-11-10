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Meteorolojiden yurdun iç kesimleri için zirai don uyarısı

Yurdun iç kesimlerinde, gece ve sabah saatlerinde minimum sıcaklıkların düşeceği ve zirai don görüleceği uyarısı yapıldı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 10.11.2021
Meteorolojiden yurdun iç kesimleri için zirai don uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugünden itibaren yağışlı ve bulutlu havanın yurdu terk etmesiyle, gece soğuması nedeniyle minimum sıcaklıkların düşmesi ve yurdun iç kesimlerinde, gece ve sabah saatlerinde don görüleceği tahmin ediliyor.

Uyarıda, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.

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