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Meteorolojiden yurdun bazı illeri için sağanak ve kar uyarısı

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesindeki bazı iller için sağanak ve kar uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Meteorolojiden yurdun bazı illeri için sağanak ve kar uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenen yağışlar, bu akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş çevrelerinden başlamak üzere Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Malatya'nın güneyi, Tunceli, Bingöl'ün güneybatısı, Batman'ın kuzeyi, Mardin, yarın öğleden sonra ise Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.

Bölgenin güneybatısında yer yer gök gürültülü sağanak, Kahramanmaraş ile Tunceli'nin kuzey ve yüksek kesimleriyle Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

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