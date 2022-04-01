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Meteorolojiden yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu.

Esin Işık   | 01.04.2022
Meteorolojiden yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın kuzey, iç ve batı kesimlerde güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar (40-60 kilometre/saat), Marmara'da yer yer kısa süreli fırtınanın (50-80 kilometre/saat) etkili olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan fırtınanın (60-90 kilometre/saat) etkisini göstermesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

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