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Meteorolojiden yurdun batı kesimleri için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gece saatlerinden itibaren yurdun batı kesimleri için şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Meteorolojiden yurdun batı kesimleri için şiddetli yağış uyarısı

Ankara

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir'in kuzeyinde, yarın da İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiği bildirildi.

Yağışların pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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