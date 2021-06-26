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Meteorolojiden Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Deniz Çiçek Palabıyık   | 26.06.2021
Meteorolojiden Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Trakya'da görülecek kuvvetli yağış dolayısıyla uyarıda bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, gök gürültülü sağanakların, başta kuzey ilçeler olmak üzere Edirne ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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