Dolar
26.06
Euro
28.50
Altın
1,909.62
ETH/USDT
1,858.30
BTC/USDT
30,172.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Meteorolojiden Trakya için gök gürültülü yağış uyarısı

Edirne'nin güneyi ve Tekirdağ için yarın sabahtan itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Merve Yıldızalp  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Meteorolojiden Trakya için gök gürültülü yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren öğlene kadar Tekirdağ il geneli ile Edirne'nin güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü
Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti
Meteorolojiden Trakya için gök gürültülü yağış uyarısı
MSB'den Türk Kara Kuvvetlerinin 2 bin 232'nci kuruluş yıl dönümüne özel video

Benzer haberler

Meteorolojiden Trakya için gök gürültülü yağış uyarısı

Meteorolojiden Trakya için gök gürültülü yağış uyarısı

Lavanta tarlaları Tekirdağ için alternatif turizm rotası oldu

İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ'ın doğusu ve Kırklareli için kuvvetli sağanak uyarısı

Tekirdağ mavi bayraklı plajları ve doğasıyla misafirlerini ağırlamaya hazır

Tekirdağ mavi bayraklı plajları ve doğasıyla misafirlerini ağırlamaya hazır
Tekirdağ sahillerinde "Heybet" ve Kafkas"lı jandarmanın devriyesi başladı

Tekirdağ sahillerinde "Heybet" ve Kafkas"lı jandarmanın devriyesi başladı
Tekirdağ sahillerinde yaz boyu atlı jandarma timi görev yapacak

Tekirdağ sahillerinde yaz boyu atlı jandarma timi görev yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet